PSG : Masterclass signée Luis Enrique, c'est lunaire !

A la fin de la saison 2022-2023, Luis Enrique a posé ses valises à Paris. Devenu l'entraineur du PSG, l'Espagnol a réussi à insuffler sa philosophie de jeu à ses joueurs, qui adhèrent parfaitement à sa méthode. D'après Daniel Riolo, Luis Enrique s'est mis ses protégés dans la poche grâce à sa communication offensive envers les médias.

Lors de l'été 2023, la direction du PSG a fait un choix très fort. Après avoir passé seulement une saison sur le banc parisien, Christophe Galtier a été remercié par les hautes sphères du club rouge et bleu. Dans la foulée, Luis Enrique a été installé à sa place. En deux saisons, le coach espagnol a déjà tout gagné au PSG : la Ligue 1 , la Coupe de France , le Trophée des Champions et la Ligue des Champions. La cerise sur le gâteau pourrait être la Coupe du Monde des clubs en cas de sacre aux Etats-Unis.

«Mal parler aux médias, ça peut plaire aux joueurs»

Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo s'est prononcé sur la réussite de Luis Enrique au PSG. D'après le journaliste de RMC Sport, l'entraineur espagnol est suivi par ses joueurs parce qu'il n'hésite pas à tacler les médias. « Luis Enrique, quand il sort son documentaire cette année, c’est à un moment bien précis, tout était calculé ! Et les joueurs du coup, ils adhèrent, c’est une adhésion, un message. Parce qu’en termes d’idées, depuis l’Ajax des années 70, relayé ensuite par Sacchi, le contre-pressing, etc, n’importe quel coach peut le dupliquer. Ce qui va faire la différence, c’est le management, c’est l’image que tu as, la façon dont tu vas parler », a déclaré Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.