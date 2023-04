Le PSG fonce vers une catastrophe, un joueur se lâche en direct

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Deux semaines après sa défaite à domicile contre le Stade Rennais, le PSG s’est de nouveau incliné au Parc des Princes. L’OL est venu l’emporter à Paris, un revers qui fait mal pour les joueurs de Christophe Galtier. Danilo Pereira a pris la parole après la rencontre, il assure que Paris « doit se réveiller ».

Encore une défaite pour le PSG. Battu par le Stade Rennais au Parc des Princes juste avant la trêve internationale, le club de la capitale a de nouveau chuté à domicile. Cette fois, c’est l’OL de Laurent Blanc qui est venu prendre les trois points sur la pelouse du PSG (0-1) grâce à un but de Bradley Barcola.

Le PSG encore battu

Un revers de plus pour le PSG, le huitième en 2023. Sans inspiration, Kylian Mbappé n’a quasiment rien eu à se mettre sous la dent, pareil pour Lionel Messi qui a une nouvelle fois été sifflé par le public parisien. Après la rencontre, c’est Danilo Pereira qui a pris ses responsabilités pour évoquer la défaite du PSG.

«On doit se réveiller»