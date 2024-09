Le PSG flambe sans Mbappé, le vestiaire déballe tout

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a enregistré un départ majeur avec celui de Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France a signé libre au Real Madrid, laissant un gros vide dans l'effectif parisien. Mais malgré cela, le groupe de Luis Enrique brille en ce début de saison. Nuno Mendes s'est d'ailleurs livré sur la belle forme du moment des Rouge-et-Bleu.

Le PSG a enregistré un départ majeur cet été. Le club de la capitale a perdu Kylian Mbappé, qui a signé libre au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France a laissé un grand vide dans le vestiaire parisien. Plusieurs personnes ont alors annoncé que le PSG allait avoir plus de difficulté à performer sans la star de 25 ans. Mais pour le moment, le groupe de Luis Enrique y arrive très bien.

Le PSG brille sans Mbappé

Le PSG a très bien démarré sa saison. Avec deux victoires, six points pris et dix buts inscrits, les Rouge-et-Bleu flambent en Ligue 1 pour le moment. Nuno Mendes s’est d’ailleurs livré sur l’excellente forme parisienne avant d’affronter le LOSC ce dimanche soir.

«On rentre sur le terrain pour gagner»

« Le championnat ne vient que de commencer et on est prêts. C’est une période importante car ensuite on va jouer tous les trois jours avec la Ligue des champions. Ca sera plus compliqué. Et on prend le temps et on s’entraîne bien. On travaille maintenant. Comment expliquer notre bon début de saison ? C’est une nouvelle saison. On essaye de faire du mieux possible et de gagner tous les matchs. C’est ça notre objectif. On rentre sur le terrain pour gagner » a confié le latéral gauche du PSG dans un entretien accordé à La Voix du Nord. Reste maintenant à voir si le club de la capitale enchaînera sur une troisième victoire consécutive face au LOSC ce dimanche. À suivre...