Barcola - PSG : Un proche sort du silence et fait une annonce !

Pur produit de l'OL, Bradley Barcola a pris une nouvelle dimension depuis un an, alors qu'il a débarqué au PSG. Un peu dans l'ombre la saison dernière, il est en train de se hisser parmi les pièces maîtresses de l'effectif marseillais. Logiquement, son nouveau statut lui a permis de faire ses débuts en Equipe de France en 2024. A l'heure d'une nouvelle convocation pour la rentrée, ce n'est pas une surprise de le voir dans la liste des Bleus.

Alors qu'il fêtera ses 22 ans ce lundi, Bradley Barcola a déjà une belle expérience derrière lui. A l'OL, il était annoncé comme un futur grand espoir du football français. Désormais, il semble être un joueur que l'on va revoir pendant des années en Equipe de France si tout se passe bien. Lors de sa formation, il a pu montrer de belles qualités reconnues par beaucoup, à commencer par ceux qui l'ont côtoyé comme Malo Gusto.

Barcola - PSG : Le message énigmatique de Luis Enrique ! https://t.co/OKmOsao570 pic.twitter.com/pFrde6mQRP — le10sport (@le10sport) August 31, 2024

« Ce n’est pas anodin »

Si Bradley Barcola occupe la place qu'il a aujourd'hui, c'est au prix de fabuleux efforts depuis le début de sa carrière. Le Lyonnais s'est donné les moyens d'y arriver et ce n'est pas une surprise pour ceux qui le connaissent bien. « Ce qui lui arrive aujourd’hui, forcément ce n’est pas anodin. Il y a du travail et nous qui le connaissons on sait qu’il bosse comme quelqu’un qui sait ce qu’il veut. Et ce qui lui arrive, il le mérite » déclare par exemple Malo Gusto dans Téléfoot ce dimanche.

Barcola titulaire ?

Appelé par Didier Deschamps en vue des matches de la semaine prochaine en Ligue des nations face à l'Italie et à la Belgique, Bradley Barcola pourrait donc débuter en tant que titulaire. Durant ses 5 sélections, cela ne lui est arrivé qu'à une seule reprise : face à la Pologne lors de l'Euro. Interrogé sur le sujet, Didier Deschamps n'a pas encore dévoilé ses plans.