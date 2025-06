Le PSG en clash avec l’une de ses stars ?

Sous contrat jusqu’en 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma va avoir un choix décisif à faire dans les prochaines semaines, mais il semblerait que le gardien italien soit en désaccord total avec sa direction sur les modalités d’un nouveau bail. Et ce malaise pourrait provoquer le départ surprise de Donnarumma cet été au PSG.

Gianluigi Donnarumma (26 ans) et le PSG, stop ou encore ? Interrogé vendredi dernier en conférence de presse, le gardien italien faisait le point sur son avenir encore très incertain au Parc des Princes, où il ne lui reste plus qu’un an de contrat : « Je suis bien à Paris et c’est le club qui décidera de me prolonger ou non. Je suis prêt à tout, mais la première option est de rester à Paris : j’ai trouvé l’équilibre, l’équipe et les supporters m’aiment et j’espère y passer de nombreuses années. Maintenant, je profite du moment présent et peut-être qu’un jour je pourrai retourner en Italie », a indiqué Donnarumma, qui semble encore dans le flou pour son avenir au PSG. Et pour cause…