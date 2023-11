Le PSG déjà en danger avec Zaire-Emery ? Il dit tout

Benjamin Labrousse

Alors qu’il brille en ce début de saison avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a connu sa première convocation en équipe de France ce jeudi. Si les qualités du jeune milieu de terrain de 17 ans ne sont plus à prouver, un ancien formateur estime toutefois que le plus dur reste à faire pour le numéro 33 parisien.

L’avenir c’est lui. Lancé en équipe première la saison dernière, Warren Zaïre-Emery rayonne en ce début de saison du côté du PSG. Mature dans son jeu, le natif de Montreuil reste un joyau à polir, et possède de nombreux axes d’améliorations. Toutefois, Warren Zaïre-Emery semble bien entouré, et adopte pour le moment la bonne attitude vis à vis de son éclosion récente. Alors qu’il a été convoqué pour la première fois en équipe de France ce jeudi, un ancien formateur du joueur de 17 ans s’est confié sur les étapes à franchir pour Zaïre-Emery.

Zaïre-Emery : Il annonce un problème pour le PSG https://t.co/vr8t8o8vzr pic.twitter.com/GAcw9cMpti — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

« Ça va être long et difficile »

Pour Abdou Fall, Warren Zaïre-Emery a encore de nombreux paliers à atteindre : « Ça va être long et difficile. Il a encore des axes d’amélioration qui vont lui permettre de passer des paliers, notamment dans l’aspect offensif. On voit qu'il commence à marquer des buts et à se projeter dans la surface, chose qu'il faisait moins avant » , affirme ce dernier auprès de RMC Sport .

« Son entourage va lui permettre de garder les pieds sur terre »