Le PSG dans le doute : Riolo dit tout !

Fort de son sacre en Ligue des champions obtenu le 31 mai dernier contre l’Inter Milan (5-0), le PSG arborait la fameuse étoile sur son maillot dimanche face à l’Atlético Madrid (4-0), lors de son entrée en lice lors de la Coupe du monde des clubs. Mais cette étoile sera-t-elle toujours là la saison prochaine ? Selon le journaliste Daniel Riolo, aucune décision définitive n’a été prise pour le moment sur cette question.

« On n’a pas encore décidé à ce sujet »

Un sujet qu’a évoqué Nasser Al-Khelaïfi lors de son passage dans l’émission C à vous mardi dernier. Le président du PSG déclarait alors : « On va jouer avec l’étoile lors de la Coupe du monde des clubs. Et pour la saison à venir ? On n’a pas encore décidé à ce sujet. »