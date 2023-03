«Le PSG, ça ne l’intéresse pas» : Il balance sur Messi

La rédaction

Resplendissant avec l’Argentine lors de la dernière Coupe du monde qu’il avait brillamment remportée, Lionel Messi vit un début d’année 2023 plus que compliqué. Le septuple Ballon d’Or, toujours capable de coups d’éclats par moment, n’est plus que l’ombre de lui-même ces derniers matchs avec le PSG. Une situation compréhensible selon Daniel Riolo.

Lionel Messi peut-il encore faire gagner le PSG ? Si le patron du club parisien semble clairement se nommer Kylian Mbappé, l’Argentin lui, commence à perdre du crédit aux yeux des observateurs. Pas habitué à travailler pour ses partenaires, le numéro 30 s’est rattrapé d’une prestation plus que moyenne face à Brest ce samedi (victoire 1-2 des Parisiens), en délivrant une belle passe décisive pour Mbappé dans les derniers instants du match. Cette action, symbolique des performances de La Pulga en 2023, n’empêche pas certains observateurs de livrer un terrible constat sur son passage au PSG, lui qui était arrivé livre en provenance du FC Barcelone à l’été 2021.

Lionel Messi au PSG « pour terminer sa carrière », estime Daniel Riolo

Présent dans l’émission Quelle Epoque diffusée sur la chaîne France 2 , Daniel Riolo semble savoir pourquoi l’Argentin n’est plus en réussite dans cette fin de saison du PSG. « C’est un joueur extraordinaire, mais il n’est pas au PSG parce qu’il a envie d’être là, mais parce que Barcelone n’avait plus d’argent pour le payer » , déclare Riolo. « Il est venu ici un peu pour terminer sa carrière, pour préparer la Coupe du monde » .

Kylian Mbappé fait trembler le PSG en interne https://t.co/DsVHLkWAUA pic.twitter.com/7Dze7xuCl4 — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

« Il n’est plus en forme », le terrible constat de Riolo sur Lionel Messi