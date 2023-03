«Des enfants capricieux et gâtés» : Les stars du PSG se font dézinguer

La rédaction

Le PSG s’est imposé ce samedi soir à Brest (1-2), et conserve la tête du championnat de France. Mais les Parisiens ont une nouvelle fois, proposé une partition poussive, et s’en sont remis à un Kylian Mbappé salvateur. Cette saison, certaines stars de l’effectif du club n’ont pas été au rendez-vous, ce qui a tendance à agacer Daniel Riolo.

Le retour à la compétition après la Coupe du monde aura été le point décisif de la saison du PSG. Intéressants avant le mondial qatari entre novembre et décembre, le jeu proposé, ainsi que la cohésion de groupe se sont effondrés en 2023, l’élimination affligeante face au Bayern Munich (3-0 sur l’ensemble des deux rencontres), en est le parfait témoin. Mis à part Kylian Mbappé, les différentes vedettes de l’effectif parisien n’ont (une fois de plus) pas été décisives dans les moments charnières de la saison du club de la capitale. Lionel Messi, que le PSG cherche à prolonger comme nous vous le révélions dans nos colonnes, n’a plus l’éclat observé avec l’Argentine, tandis que Neymar, dont l’hygiène de vie est toujours sur toutes les lèvres, s’est une nouvelle fois blessé.

Daniel Riolo enrage face au comportement de Neymar

Le cas du Brésilien fait jaser. Désormais âgé de 31 ans, Neymar s’est blessé contre Lille le 19 février dernier, et ne rejouera pas de la saison. Présent dans l’émission Quelle époque de France 2 , l’éditorialiste Daniel Riolo s’est exprimé sur le cas du numéro 10 parisien. « Quand vous avez Neymar, alors on revient sur la fameuse polémique d’il y a 2 semaines, qui entre 2 matchs de Ligue des Champions aime provoquer en allant faire un tournoi de poker, en se photographiant au McDo pour répondre à Mbappé qui avait dit que ça serait bien de se comporter comme il faut pour être professionnel » .

Riolo dézingue les stars du PSG