«Le prof de sport» : Au PSG, il ne se fait pas respecter

L’été dernier, le PSG a décidé de repartir sur un nouveau projet. Mauricio Pochettino a été remercié et c’est Christophe Galtier qui a été choisi pour occuper le banc de touche. Mais voilà que le choix n’est pas forcément concluant et dans le vestiaire du PSG, on n’hésiterait d’ailleurs pas à se moquer de Galtier.

Après l’ASSE, le LOSC et l’OGC Nice, Christophe Galtier a pris place sur le banc du PSG. Arrivé suite à la nomination de Luis Campos, l’entraîneur français se retrouve donc aux commandes du club de la capitale. Mais voilà que la mission de Galtier serait loin d’être simple dans le vestiaire du PSG.

« Les joueurs ne respectent pas vraiment Galtier »

Lors d’une vidéo sur sa chaine Youtube , Romain Molina a révélé les moqueries du vestiaire du PSG contre Christophe Galtier. « Les joueurs ne respectent pas vraiment Galtier. Y’en a, ils l’appellent le prof de sport. Certains disent que les entraînements ça ne va pas, d’autres que les causeries ça ne va pas », a-t-il lâché.

