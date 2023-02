Le PSG broie du noir, il reprend enfin espoir

Thomas Bourseau

Christophe Galtier traverse une période difficile au PSG ces derniers temps à cause des résultats mitigés et des blessures qui se sont accumulées. Et alors que Kylian Mbappé pourrait ne pas être de la partie, l’entraîneur du PSG devrait pouvoir compter sur Lionel Messi et Marco Verratti pour le Bayern Munich mardi.

Le PSG n’a pas démarré l’année 2023 de la meilleure des manières. En effet, l’équipe de Christophe Galtier s’est déjà inclinée à quatre reprises cette année, soit autant que sur tout 2022. De quoi tirer la sonnette d’alarme chez les observateurs et au sein même du staff technique de Galtier. D’autant plus que le PSG a déjà tiré sa révérence en Coupe de France après avoir perdu face à l’OM en 1/8ème de finale et que la saison du Paris Saint-Germain risque comme souvent de se jouer en Ligue des champions.

Galtier a affirmé que Mbappé ne sera pas disponible, mais compte sur Messi et Verratti

Mardi, le PSG va accueillir le Bayern Munich au Parc des princes pour le compte du 1/8ème de finale aller de la C1. Et ce, potentiellement sans Kylian Mbappé blessé à la cuisse alors que Marco Verratti et Lionel Messi n’étaient eux aussi pas du voyage à Monaco samedi (1-3) en raison de pépins physiques également. En conférence de presse, Christophe Galtier faisait passer le message suivant samedi. « Mbappé disponible pour le Bayern ? Je ne le pense pas. Il suit son protocole. Il a eu une lésion musculaire importante. La santé du joueur est très importante. Il y a d’autres matchs après, même si le Bayern est très attendu. On prendra zéro zéro zéro risque avec Kylian. On espère récupérer Leo (Messi) et Marco (Verratti) et ceux qui étaient sur le banc aujourd’hui (ce samedi) ».

Lionel Messi et Marco Verratti aptes pour le Bayern