Ça pète au PSG, «Qu’il rentre dans la gueule de Neymar»

En plus de sa lourde défaite concédée samedi sur la pelouse de l’AS Monaco, le PSG doit gérer de nouvelles tensions naissantes dans le vestiaire. Ainsi, en pleine match, on a pu apercevoir une séquence dans laquelle Neymar s’en prend très fermement à Vitinha. Et Alain Roche tacle l’attaquant brésilien pour son attitude…

Rien ne va plus au PSG ! Éliminé de la Coupe de France en milieu de semaine par l’OM, le club de la capitale a de nouveau chuté samedi en championnat contre l’AS Monaco (3-1) au terme d’une pâle prestation. Avec les absences de Kylian Mbappé et Lionel Messi, Neymar était la seule star offensive du PSG présente à Louis II, mais l’attaquant brésilien n’a jamais été en mesure de faire la différence. Et pire encore…

PSG : C’est la guerre dans le vestiaire, Neymar au cœur du clash https://t.co/goAZup6cxj pic.twitter.com/b01rpCsiYv — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

Neymar s’est accroché avec Vitinha

En plein match, le numéro 10 du PSG s’en est pris verbalement à son partenaire Vitinha, lui reprochant de ne pas l’avoir servi assez tôt. Un comportement qui a profondément agacé Alain Roche : « Vous avez un garçon, Vitinha, qui n’est jamais avare d’efforts même s’il n’est pas très bon en ce moment. Quand on se dit leader d’une équipe comme Neymar, on est là pour encourager ses partenaires qui sont en total manque de confiance. Je voudrais bien aussi que Vitinha lui rentre un peu dans la gueule. Personne ne lui a rien dit à Neymar quand il s’est efface devant Mbemba mercredi contre l’OM sur le but de Malinovskyi. Il va falloir que les joueurs se rentrent dedans et répondent à ces stars qui n’ont pas tous les droits et ne sont pas irréprochables », a lâché l’ancien joueur et directeur sportif du PSG sur Canal + .

« Pas une équipe »