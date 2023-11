Le PSG battu, il fait une demande spéciale à Enrique

Thomas Bourseau

Luis Enrique n’aura donc pas profité du choc opposant le Milan AC au PSG pour offrir à Kang-In Lee sa première titularisation en Ligue des champions. Vitinha lui a été préféré dans le onze de départ. Du point de vue de Jérôme Rothen, pour ce genre de matchs, Lee doit être aligné par l’entraîneur parisien.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain se déplaçait sur la pelouse de San Siro avec comme objectif de prendre une véritable option pour la qualification pour la phase à élimination directe de Ligue des champions. Finalement, les Parisiens se sont inclinés (2-1), et du point de vue de Jérôme Rothen, l’absence de Kang-In Lee dans le onze de départ parisien a été préjudiciable au groupe de Luis Enrique.

Lee doit remplacer Vitinha dans ce style de match pour Rothen : «il est plus costaud»

« Lee est plus costaud sur ses jambes que Vitinha. Quand il y a beaucoup de duels, ça a été le cas contre Milan et ça le sera contre Dortmund parce que les matchs à l’extérieur sont comme ça, il faut être solide dans le combat. Il faut garder le ballon et ne pas se faire bouger » . a confié l’ancien joueur du PSG sur les ondes de RMC mardi soir.

Une star du PSG vit un cauchemar, Luis Enrique est sous le charme ! https://t.co/kCEcIx4zoX pic.twitter.com/Rj6WYLvBf7 — le10sport (@le10sport) November 8, 2023

Rothen persiste et signe pour Lee