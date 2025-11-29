Le PSG au cœur d'un clash, la réponse à une star !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mercredi soir, Arsenal a réalisé un très gros coup en battant le Bayern Munich (3-1) à domicile. Après la rencontre, le Bavarois Joshua Kimmich n’a pas manqué de tacler les Gunners, affirmant que le match contre le PSG (4 novembre dernier) avait été plus dur. Ce vendredi, Mikel Arteta a répondu au milieu de terrain allemand.

Vainqueur de Tottenham ce mercredi (5-3), le PSG n’a pas récupéré sa place de leader en Ligue des Champions pour autant. En effet, Arsenal ayant battu le Bayern Munich (3-1) dans la même soirée, les Gunners trônent en tête du classement de la C1 avec cinq victoires en autant de matchs disputés. Un gros coup pour la formation de Mikel Arteta, même si au coup de sifflet final, Joshua Kimmich s’est montré provocant.

Kimmich tacle Arsenal avec le PSG « Je pense que le PSG a été l’adversaire le plus difficile à cause de sa manière de jouer au football. Arsenal, c’est complètement différent. Ils dépendent des coups de pied arrêtés, ils adorent jouer de longs ballons, ils aiment se battre sur les seconds ballons. Donc c’était un match complètement différent. Face au PSG, c’était davantage un match de football », lâchait ainsi le milieu allemand après la rencontre, répondant à une question sur Arsenal.