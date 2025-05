Le PSG annonce un départ historique à l'étranger

Amadou Diawara

Opposé à Arsenal en demi-finale de la Ligue des Champions, le PSG a remporté la double confrontation. Le club de la capitale jouera donc le titre en C1 face à l'Inter, et ce, le 31 mai à l'Allianz Arena de Munich. Interrogé ce mercredi soir, Achraf Hakimi a affirmé qu'il voulait entrer dans l'histoire en soulevant la toute première Coupe aux Grandes Oreilles du PSG.

Opposé à Arsenal dans le dernier carré de la Ligue des Champions, le PSG a composté son billet pour la finale de la compétition. Les hommes de Luis Enrique affronteront donc l'Inter le 31 mai à l'Allianz Arena de Munich.

C1 : Le PSG va jouer la finale à Munich

Avant cette finale de la Ligue des Champions contre l'Inter, Achraf Hakimi a fait savoir qu'il voulait entrer dans l'histoire du PSG en remportant le premier titre du club cette année.

«On veut écrire l'histoire»

« Racontez-nous la délivrance à la fin du match... On est heureux de ce moment, on est fiers, on doit profiter de ce moment. Tout le monde a célébré. On doit profiter de ce moment spécial. Un mot de l'ambiance dans le vestiaire après le match ? Il y a de la fierté, de la joie de faire ce qu'on voulait faire depuis le début de la saison, d'arriver en finale et d'avoir l'opportunité de ramener un trophée très important que nos supporters et le club attendent depuis longtemps. On a fait du chemin, mais on veut écrire l'histoire. On a fait une photo tous ensemble dans le vestiaire », a déclaré Achraf Hakimi, latéral droit du PSG, présent en zone mixte ce mercredi soir. Reste à savoir si l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi remportera la toute première Ligue des Champions de son histoire le 31 mai à l'Allianz Arena de Munich. Pour rappel, l'Inter a fait tomber le FC Barcelone mardi.