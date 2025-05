Le boss du PSG annonce un départ à l'étranger

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG de Luis Enrique s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Interrogé après l'exploit de son équipe, Nasser Al-Khelaïfi (51 ans) s'est totalement enflammé. En effet, le président du PSG est fier d'avoir vu son équipe composter son billet pour Munich.

Après une victoire (0-1) à l'Emirates Stadium, le PSG a une nouvelle fois battu Arsenal ce mercredi soir, cette fois au Parc des Princes (2-1). Grâce à cette performance, le club emmené par Luis Enrique a validé son ticket pour la finale de la Ligue des Champions, qui aura lieu à l'Allianz Arena de Munich le 31 mai.

«Rien que de parler de Munich, j’ai des frissons»

Présent en zone mixte après le coup de sifflet final de PSG-Arsenal ce mercredi soir, Nasser Al-Khelaïfi a fait part de son immense bonheur de voir son équipe se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. « C’est une soirée dans la grande histoire du Paris Saint-Germain. Les joueurs, le coach, le staff, les supporters, le directeur sportif, tout le monde a travaillé pour ça, pour écrire cette histoire. On a gagné nos deux matches en demi-finale, si vous m’aviez dit ça après nos trois premiers matches cette saison, on aurait dit que ce n’est pas possible. On était peut-être pas qualifié pour les play-off… Et maintenant, on est là. Mais j’ai toujours eu confiance en mes joueurs, mon staff, mon coach. J’ai senti quelque chose de spécial cette saison, l’esprit de l’équipe, sur le terrain, à l’extérieur, tout le monde se bat pour les autres, tout le monde se bat pour le maillot, tout le monde est fier de l’équipe. Et avec les supporters, ils ont été magnifiques », s'est enflammé le président du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«Ça a été très très dur d’arriver jusqu’à Munich»

« Rien que de parler de Munich, j’ai des frissons. Ça a été très très dur d’arriver jusqu’à Munich. Ce n’est pas facile honnêtement. Les joueurs se sont battus, le coach a fait beaucoup de choses. Aujourd’hui, on a un grand Paris Saint-Germain. J’ai dit aux joueurs qu’on était fier d’eux, vraiment. Car en plus, on est la plus jeune équipe à arriver en finale de la C1, je pense. On a créé quelque chose, on a écrit l’histoire de la Ligue des champions. Mais je veux dire quelque chose, on a encore un match très important. On célèbre aujourd’hui (mercredi), mais on a encore deux finales, celle en Coupe de France et celle en Ligue des Champions. Ça va être magnifique », s'est réjoui Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.