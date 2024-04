Le PSG veut frapper un coup historique !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour la quatrième fois de son histoire, le PSG s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions en battant le FC Barcelone ce mardi soir (1-4). Mais le club de la capitale n'a encore jamais soulevé la coupe aux grandes oreilles. Les joueurs semblent revigorés après cette victoire éclatante en Catalogne et certains se mettent à croire à une victoire finale.

Le PSG est encore en vie en Ligue des champions. Battu lors du match aller (2-3) par le FC Barcelone, le club parisien est parvenu à refaire son retard à Montjuïc et a obtenir son billet pour les demi-finales.

Le PSG touche au but

Au prochain tour, le PSG défiera le Borussia Dortmund, un adversaire qu'il a déjà rencontré lors de la phase de groupes. Au sein du vestiaire, l'optimisme est de retour. Après cette victoire face au Barça, certains joueurs rêvent d'une victoire finale.

« On peut réaliser l'impensable »