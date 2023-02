Le PSG analyse son calvaire du moment

Axel Cornic

Le moment le plus important de la saison est arrivé et le Paris Saint-Germain fait face à un énorme problème. Après Kylian Mbappé, les Parisiens ont en effet enregistré la blessure de Lionel Messi, qui a été contraint de déclarer forfait pour le match de ce samedi face à l’AS Monaco. Pour ne rien arranger, Achraf Hakimi a également senti une gêne à la cuisse, mais il devrait être présent pour le 23e journée de Ligue 1.

Ça ne pouvait pas tomber au plus mauvais moment. Alors que le début d’année 2023 est extrêmement compliqué à gérer, avec une avance en Ligue 1 qui s’est réduite et une élimination prématurée en Coupe de France face à l’OM (2-1), le PSG a perdu coup sur coup Kylian Mbappé et Lionel Messi. Pas l’idéal pour préparer un huitième de finale de Ligue des Champions…

Le frère de Messi lâche une bombe, le PSG est rassuré https://t.co/dTQlW9SL1c pic.twitter.com/38oglNtDNM — le10sport (@le10sport) February 10, 2023

« Kylian se soigne et Leo reprendra lundi »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a confirmé que Mbappé devra respecter ses trois semaines de convalescence, mais a tout de même parlé d’un retour de Lionel Messi à l’entrainement ans seulement quelques jours. « Concernant, Kylian, la communication a été faite. On a parlé d'une indisponibilité de trois semaines. Kylian se soigne » a expliqué le coach du PSG. « Leo a ressenti une fatigue musculaire, il reprendra l'entraînement lundi. Il n'est pas incertain pour le Bayern ».

« Les blessures arrivent quand il y a les enchaînements de matchs »