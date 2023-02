Le PSG a un «extraterrestre», le monde hallucine

La rédaction

Warren Zaïre-Emery n'en finit plus de battre les records de précocité. Ce mardi, il a d'ailleurs ajouté une nouvelle ligne à son CV, devenant le plus jeune joueur de l'histoire à débuter un match de phase finale de Ligue des Champions. Titulaire avec le PSG contre le Bayern Munich, le milieu de terrain de 16 ans prend petit à petit sa place avec le club de la capitale, où Vitinha voyait récemment en lui un « extraterrestre ».

« C'est un talent incroyable »

Il n'y a clairement pas qu'au PSG que le talent de Warren Zaïre-Emery est reconnu. En effet, c'est à travers le monde entier qu'on est époustouflé devant le nouveau joyau parisien. En Angleterre, au micro de BT Sport , Joe Cole l'a notamment comparé à... Wayne Rooney : « C'est un talent incroyable. Physiquement, il me rappelle Wayne Rooney, la taille de ses cuisses à seulement 16 ans. C'est déjà un homme. Nous parlions de son état d'esprit. Habituellement, lorsque vous marquez votre premier but, vous avez complètement perdu la tête, mais il repart, tranquille ».

« L'adolescent destiné à dominer le football »