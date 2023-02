Un choix historique pour le PSG, il s’explique

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain va affronter son premier grand rendez-vous européen de l’année 2023, avec le huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Pour cette rencontre Christophe Galtier a fait un choix assez surprenant avec Warren Zaïre-Emery, qui dans quelques minutes deviendra le plus jeune joueur de l’histoire du PSG à débuter un match dans la plus prestigieuse compétition européenne.

La liste de Christophe Galtier pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich, a surpris pas mal de monde. En effet, personne ne s’attendait à voir Kylian Mbappé sur la feuille de match, mais il sera bel et bien sur le banc des remplaçants et une entrée en cours de match semble être prévue. Mais la grande surprise vient d’un tout jeune joueur de 16 ans...

Sensation au PSG, il fait déjà mieux que Mbappé https://t.co/i4xvtwmBg1 pic.twitter.com/yinQyrIiiO — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

Zaïre-Emery, 16 ans et déjà un record

Car dans le onze titulaire on retrouve Warren Zaïre-Emery, jeune milieu de 16 ans qui va connaitre sa première titularisation en Ligue des Champions. Il va d’ailleurs marquer l’histoire du PSG, puisqu’il deviendra face au Bayern Munich le plus jeune joueur de l’histoire du club dans la compétition européenne.

« L'insouciance de la jeunesse peut servir »

Juste avant la rencontre, Christophe Galtier s’est exprimé au sujet de ce choix, qui peut sembler surprenant. « Les gens de l'extérieur peuvent penser que c'est un pari sur l'expérience. Il y a beaucoup d'expérience sur le terrain et il sera bien encadré » a expliqué le coach du PSG. « Ses entrées sont bonnes, il assimile bien le travail et le niveau nécessaire depuis six mois. L'insouciance de la jeunesse peut servir ».

« Il y a suffisamment d'expérience dans le groupe pour les encadrer »