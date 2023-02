Le PSG a entre ses mains «le joueur rêvé»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Déjà intégré dans le groupe professionnel à seulement 16 ans, Warren Zaïre-Emery impressionne tout le monde au PSG. Buteur pour la première fois à Montpellier, le joueur formé dans le club de la capitale pourrait débuter contre l’OM ce mercredi. Pascal Charlot, son entraîneur en jeunes, se souvient de son talent, il le décrit même comme le « joueur rêvé ».

C’est à 8 ans seulement que Warren Zaïre-Emery a rejoint le PSG. Le talent est évident et tout s’accélérera dès ses 15 ans, âge auquel il est déjà surclassé avec les moins de 19 ans. Il n’attendra qu’une année de plus pour débuter avec les professionnels. A 16 ans, Warren Zaïre-Emery fait partie à plein temps de l’équipe première du PSG, après avoir été couvé par Christophe Galtier pendant de longues semaines.

Débuts remarqués pour Zaïre-Emery

Et les débuts ne sont pas manqués. Par sa technique, son assurance mais surtout sa maturité, Warren Zaïre-Emery impressionne et commence à gratter de plus en plus de temps de jeu avec le PSG. Titulaire contre le Stade Rennais, Zaïre-Emery avait été l’un des seuls à être au niveau dans la triste prestation parisienne. Et même s’il a été coupable contre le Stade de Reims, le Titi s’est parfaitement rattrapé à Montpellier en inscrivant son premier but en professionnel. Le plus jeune dans l’histoire du PSG.

«C'est le joueur rêvé»