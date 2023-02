Mercato - PSG : Il flambe et prépare son transfert

Hugo Chirossel

Prêté à Galatasaray cette saison, Mauro Icardi revit loin du PSG. L’attaquant argentin a inscrit 9 buts et délivré 6 passes décisives depuis son arrivée dans le championnat turc. Des performances qui auraient convaincu le club stambouliote d’essayer de le recruter définitivement, une fois son prêt terminé, mais le joueur âgé de 29 ans aurait également des pistes en Serie A.

Auteur de cinq réalisations seulement la saison passée avec le PSG, Mauro Icardi n’entrait pas dans les plans de Christophe Galtier lors de sa prise de fonction l’été dernier. Prêté à Galatasaray jusqu’en juin prochain, l’attaquant argentin a vécu des débuts compliqués, avant de trouver son rythme. Après 13 matchs disputés avec le club stambouliote, Mauro Icardi a inscrit neuf buts et délivré six passes décisives.

Galatasaray veut conserver Icardi

Des performances qui satisfont totalement Galatasaray, mais qui le feraient également d’ores et déjà réfléchir. En effet, Calciomercato indique que le club turc aurait l’intention de négocier avec le PSG afin de conserver Mauro Icardi la saison prochaine. Reste à savoir sous quelle forme, le joueur âgé de 29 ans étant sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le club de la capitale.

Le Serie A ne l’a pas oublié