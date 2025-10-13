Le plus fort au PSG, la réponse surprise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Neeskens Kebano, formé au PSG, a dévoilé les noms des joueurs l’ayant le plus impressionné durant son passage au club. Sans surprise, Zlatan Ibrahimovic est cité comme le joueur le plus fort, mais l’ancien Parisien retient également Mathieu Bodmer pour sa maîtrise technique.

Formé au Paris Saint-Germain, Neeskens Kebano a eu l’occasion de côtoyer les premières stars de l’ère qatarie, avant de prendre la direction de Caen, puis du Sporting Charleroi, faute de temps de jeu dans la capitale. Interrogé par Top Mercato, le joueur de 33 ans est revenu sur les joueurs qui l’ont le plus impressionné.

Kebano s’enflamme pour… Bodmer Sans grande surprise, Neeskens Kebano a d’abord cité Zlatan Ibrahimovic comme « joueur le plus fort », arrivé au PSG à l’été 2012. Mais l’ancien Parisien n’a pas manqué de nommer un autre joueur. « J’aime bien citer aussi Mathieu Bodmer. C’était un joueur qui m’impressionnait. À l’entraînement, c’était trop grave », s’enflamme-t-il.