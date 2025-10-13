Le plus fort au PSG, la réponse surprise !

Neeskens Kebano, formé au PSG, a dévoilé les noms des joueurs l’ayant le plus impressionné durant son passage au club. Sans surprise, Zlatan Ibrahimovic est cité comme le joueur le plus fort, mais l’ancien Parisien retient également Mathieu Bodmer pour sa maîtrise technique.
Formé au Paris Saint-Germain, Neeskens Kebano a eu l’occasion de côtoyer les premières stars de l’ère qatarie, avant de prendre la direction de Caen, puis du Sporting Charleroi, faute de temps de jeu dans la capitale. Interrogé par Top Mercato, le joueur de 33 ans est revenu sur les joueurs qui l’ont le plus impressionné.
Kebano s’enflamme pour… Bodmer
Sans grande surprise, Neeskens Kebano a d’abord cité Zlatan Ibrahimovic comme « joueur le plus fort », arrivé au PSG à l’été 2012. Mais l’ancien Parisien n’a pas manqué de nommer un autre joueur. « J’aime bien citer aussi Mathieu Bodmer. C’était un joueur qui m’impressionnait. À l’entraînement, c’était trop grave », s’enflamme-t-il.
« C’était trop grave »
« Il ne perdait jamais la balle. Tu lui donnais le ballon sous pression, avec un rebond, deux rebonds, trois mecs derrière lui, il ne perdait pas la balle et faisait généralement toujours le geste juste, pied droit ou pied gauche. C’était trop grave. Il m’a marqué », se souvient Kebano.