«Le meilleur» : Une star du PSG l’a choqué, Mbappé va enrager

Pierrick Levallet

Gardien d'Aston Villa, mais aussi de l'Argentine, Emiliano Martinez a été confronté à certains des meilleurs joueurs de la planète au cours de sa carrière. Le portier de 30 ans a notamment dû affronter Kylian Mbappé en finale de la dernière Coupe du monde. Mais visiblement, une autre star du PSG l'a plus impressionné.

Évoluant à Aston Villa, Emiliano Martinez n'a pas l'occasion de disputer les grandes compétitions européennes avec son club. Mais il a pourtant eu la chance d’affronter certains des meilleurs joueurs de la planète. Avec l’Argentine, le portier de 30 ans a été confronté à plusieurs nations de haut rang comme la France ou encore le Brésil.

L’heure de la révolution a sonné au PSG, Neymar s’en mêle https://t.co/HGVfN2IdBw pic.twitter.com/6d4YPVFxIL — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

«C'est le meilleur que j'ai affronté»

L’Argentin a d’ailleurs révélé l’identité de l’adversaire qui l’a le plus impressionné au cours de sa carrière. « Neymar est le meilleur joueur contre qui j'ai joué. Pendant la finale de la Copa America on a essayé de l'arrêter mais on y arrivait pas. Je me suis dit "mon dieu, c'est le meilleur que j'ai affronté" » a confié Emiliano Martinez au micro de TNT Sports .

Emiliano Martinez a snobé Mbappé

Le champion du monde 2022 a donc désigné la star du PSG plutôt qu’un certain Kylian Mbappé. L’international français a pourtant signé un triplé en finale de Coupe du monde face à lui et a même transformé son penalty lors de la séance des tirs au but. Mais malgré cette performance éblouissante de l’attaquant de 24 ans, Emiliano Martinez a visiblement été plus bluffé par Neymar et sa qualité technique.