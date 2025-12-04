«Le meilleur du monde» est annoncé au PSG, c'est une surprise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En septembre dernier, Ousmane Dembélé était élu Ballon d’Or 2025. Meilleur joueur du PSG en 2024-2025, le Français a depuis énormément de mal à reprendre la compétition. Pas de problème pour Vitinha, qui s’impose comme le grand patron cette saison. Pour Warren Zaïre-Emery, le Portugais est le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle.

Le PSG dispose d’un superbe effectif. Après le sacre d’Ousmane Dembélé lors de la cérémonie du Ballon d’Or, le club parisien voit émerger une nouvelle vedette en la personne de Vitinha. Thomas Frank, l’entraîneur de Tottenham, confiait récemment que le Portugais succédera à l’attaquant français au Ballon d’Or.

Vitinha impressionne Car en l’absence d’Ousmane Dembélé, Vitinha est devenu le vrai patron du PSG. Auteur d’un triplé face aux Spurs en Ligue des Champions la semaine dernière, le numéro 17 est le métronome absolu au sein de l’effectif de Luis Enrique, et ne cesse de régaler ses coéquipiers, à l’image de Warren Zaïre-Emery, qui n’hésite pas à qualifier le Portugais de meilleur joueur du monde.