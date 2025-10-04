«Le meilleur du monde» au PSG : C'est la folie à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Une nouvelle fois auteur de choix tactiques très impressionnants et efficaces contre Barcelone mercredi soir, Luis Enrique a confirmé son récent statut de meilleur entraîneur de la saison dernière. Pour Dominique Séverac, le technicien espagnol est même tout simplement le meilleur coach du monde.

En plus du Ballon d'Or remporté par Ousmane Dembélé, Luis Enrique a également été désigné meilleur entraîneur de la saison lors de la cérémonie qui s'est tenue au Théâtre du Châtelet le 22 septembre dernier. Une récompense largement méritée puisque selon le journaliste du Parisien Dominique Séverac, Luis Enrique est tout simplement le meilleur coach du monde.

Luis Enrique sans concurrence « Je pense oui qu'il est le meilleur entraîneur du monde. J'ai peut-être trop le nez sur le guidon mais je ne vois que lui-même si le travail de Vincent Kompany au Bayern m'épate (je ne m'attendais à une telle réussite pour ainsi dire) », explique-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien avant de poursuivre.