«Le meilleur du monde» annoncé au PSG pour les dix prochaines années

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À seulement 23 ans, Nuno Mendes est en train de s’imposer comme une véritable référence à son poste. Éblouissant face à l’Atalanta en Ligue des champions (4-0), où il a encore marqué, le Portugais affiche une régularité et un niveau de performance rarement vus pour un latéral gauche. Offensivement percutant, défensivement appliqué, il est désormais un pilier du PSG et l’un des meilleurs joueurs d’Europe.

Cette saison, Nuno Mendes a clairement franchi un cap au PSG. Longtemps freiné par des blessures, il semble aujourd’hui libéré physiquement et mentalement. Ses montées sur le côté gauche, sa qualité de centre, son sens du timing dans la surface et sa capacité à marquer font de lui un joueur ultra complet. Face à l’Atalanta ce mercredi, il a une nouvelle fois brillé, confirmant qu’il est non seulement un titulaire indiscutable au PSG, mais aussi un joueur capable de changer le cours d’un match.

« C’est le meilleur latéral gauche du monde » À ce niveau, difficile de trouver un équivalent selon Grégory Paisley, ancien défenseur du PSG et consultant, l’affirme sans détour. « C’est le meilleur latéral gauche du monde. Je ne vois pas trop qui d’autre, sinon. Personne, selon moi, ne rivalise aujourd’hui avec lui. C’est bien simple, je n’ai pas vu autant de qualités depuis Marcelo au Real Madrid. Un latéral aussi impactant, buteur, passeur, qui plus est dans les plus grosses rencontres… Il est parti pour marquer une décennie à son poste. Je suis content que le PSG l’ait dans son effectif » a confié l'ancien joueur lors d'un entretien accordé au Parisien.