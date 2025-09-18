Luis Enrique : Divorce annoncé au PSG cet hiver

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Relégué au second plan pendant une bonne partie de la saison dernière, Gonçalo Ramos pensait enfin avoir sa chance de briller sous les couleurs du Paris Saint-Germain après les blessures d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. Mais ce mercredi, Luis Enrique a pris la décision de titulariser Senny Mayulu, ce qui rapproche le buteur portugais d'un départ.

Arrivé avec l’étiquette d'attaquant prometteur, Goncalo Ramos peine à répondre aux attentes placées en lui. Déjà utilisé avec parcimonie par Luis Enrique l’an passé, il semble aujourd’hui stagner, incapable de transformer les rares opportunités qu’on lui donne en performances convaincantes. Face au RC Lens, alors qu’il avait une chance unique de s’imposer, le joueur du PSG n’a pas su saisir l’occasion. Cela a suffi pour que le coach parisien opte pour une solution plus jeune en Ligue des champions en la personne de Senny Mayulu.

La fin approche pour Ramos ? Pour certains observateurs comme Elton Mokolo, la situation de Ramos au PSG est critique. « Ramos pond des contenus autant indigestes au point de se faire sauter par un Mayulu sur un match de LDC . À ce rythme là va falloir qu’il sonde le marché l’hiver prochain » a confié le consultant de Winamax FC.