«Le déclic» qui offre une star au PSG !

Arrivé au PSG en 2022, Fabian Ruiz est passé du statut de simple remplaçant à celui de titulaire indiscutable au sein de l’entrejeu parisien. Véritable dépositaire du jeu mis en place par Luis Enrique à Paris, l’international Espagnol semble avoir eu un gros déclic depuis plusieurs mois selon Bixente Lizarazu.
Le PSG dispose d’un effectif conséquent. Avec l’arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien il y a plus de deux ans désormais, le club de la capitale a vu certains de ses joueurs progresser énormément. Désormais titulaire indiscutable au milieu de terrain, Fabian Ruiz fait partie de ce cas de figure.
Fabian Ruiz en patron au PSG
Arrivé sur la pointe des pieds dans un PSG plein de stars en 2022, le milieu de terrain espagnol a peu à peu gagné sa place. Sur la lancée d’un Euro 2024 remporté avec l’Espagne et sensationnel à titre individuel, Fabian Ruiz a profité de la blessure de Warren Zaïre-Emery en janvier dernier pour s’imposer définitivement comme un rouage essentiel de la machine parisienne développée par Luis Enrique. Se sentant très bien à Paris, le numéro 8 semble avoir connu un véritable déclic avant de s’imposer au plus haut niveau comme l’affirme Bixente Lizarazu.
« Le déclic, il l'a eu avec l'Espagne à l'Euro »
« Fabian Ruiz est indispensable, parce qu'il est l'équilibre de cette équipe. Il est le milieu de terrain qui se projette le mieux en attaque, il casse les lignes dans ses projections. Et il est capable de faire des différences quand l'équipe est un peu bloquée. Et c'est vrai que son parcours est intéressant au PSG. Il a été beaucoup critiqué au début et je pense que le déclic, il l'a eu avec l'Espagne à l'Euro et derrière il a enchaîné avec une saison fantastique. Aujourd'hui, c'est un relai très important pour Luis Enrique et il a un rôle encore plus important de leader. Il est indispensable », a ainsi confié le champion du monde 1998 sur le plateau de Téléfoot ce dimanche.