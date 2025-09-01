«Le déclic» qui offre une star au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en 2022, Fabian Ruiz est passé du statut de simple remplaçant à celui de titulaire indiscutable au sein de l’entrejeu parisien. Véritable dépositaire du jeu mis en place par Luis Enrique à Paris, l’international Espagnol semble avoir eu un gros déclic depuis plusieurs mois selon Bixente Lizarazu.

Le PSG dispose d’un effectif conséquent. Avec l’arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien il y a plus de deux ans désormais, le club de la capitale a vu certains de ses joueurs progresser énormément. Désormais titulaire indiscutable au milieu de terrain, Fabian Ruiz fait partie de ce cas de figure.

Fabian Ruiz en patron au PSG Arrivé sur la pointe des pieds dans un PSG plein de stars en 2022, le milieu de terrain espagnol a peu à peu gagné sa place. Sur la lancée d’un Euro 2024 remporté avec l’Espagne et sensationnel à titre individuel, Fabian Ruiz a profité de la blessure de Warren Zaïre-Emery en janvier dernier pour s’imposer définitivement comme un rouage essentiel de la machine parisienne développée par Luis Enrique. Se sentant très bien à Paris, le numéro 8 semble avoir connu un véritable déclic avant de s’imposer au plus haut niveau comme l’affirme Bixente Lizarazu.