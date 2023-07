Le boss du PSG met un autre coup de pression après Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bien déterminé à devenir propriétaire de son propre stade, le PSG envisageait initialement de racheter le Parc des Princes, mais le Mairie de Paris exclut complètement cette possibilité et refuse de vendre l’enceinte. Un sujet de tension pour Nasser Al-Khelaïfi, et le président du PSG en a remis une couche à ce sujet.

La conférence de presse du PSG était décidément très mouvementée mercredi ! Nasser Al-Khelaïfi n’avait pas hésité à mettre un coup de pression à Kylian Mbappé au sujet de son avenir très incertain : « Si Kylian Mbappé veut rester, c’est d’accord, mais il doit signer un nouveau contrat. On ne peut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde. C'est impossible. Il a dit qu'il ne partirait jamais gratuit. S'il change d'avis, ce n'est pas de ma faute. Je ne me répèterai pas à ce sujet », a sèchement lâché le président du PSG. Et ce n’est pas tout.

Al-Khelaïfi également tendu sur le stade

Il a également été question de la question du rachat du Parc des Princes, que la Mairie de Paris refuse de vendre au PSG. Dans des propos rapportés par RMC , Al-Khelaïfi a évoqué le sujet : « Nous avons des investisseurs, nous discutons avec eux. Mais ils sont embêtés par rapport au stade. Partout où vous allez, les grands clubs possèdent leur stade », a-t-il confié dans un premier temps, avant de mettre la pression sur la Mairie.

« On peut se rencontrer n’importe quand »