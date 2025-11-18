Laure Boulleau - Luis Enrique : Le grand changement au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison dernière a été historique pour le PSG. En effet, le club de la capitale a enfin décroché le Graal tant attendu en remportant cette première Ligue des Champions. De quoi changer complètement les regards sur le PSG, désormais craint par tout le monde en Europe. Et comme l’a expliqué Laure Boulleau, cela est en grande partie grâce à Luis Enrique.

Il en aura fallu attendre des années pour le PSG décroche enfin cette Ligue des Champions tant attendue par le Qatar. C’est finalement la saison dernière que le club de la capitale a atteint le toit de l’Europe, alors même que Kylian Mbappé venait de quitter Paris. Mais voilà que Luis Enrique a réussi à bâtir un véritable collectif au PSG et ça a payé.

« Le PSG a changé de statut » Pour Télécâble Sat Hebdo, Laure Boulleau a évoqué ce grand changement au PSG grâce à Luis Enrique. L’ancienne joueuse du club de la capitale a alors expliqué : « Le PSG a changé de statut mais pas de philosophie de jeu. Depuis le succès à Liverpool l’an passé, le respect envers le PSG au niveau européen a complètement changé ».