Laure Boulleau - Luis Enrique : Le grand changement au PSG !

La saison dernière a été historique pour le PSG. En effet, le club de la capitale a enfin décroché le Graal tant attendu en remportant cette première Ligue des Champions. De quoi changer complètement les regards sur le PSG, désormais craint par tout le monde en Europe. Et comme l’a expliqué Laure Boulleau, cela est en grande partie grâce à Luis Enrique.
Il en aura fallu attendre des années pour le PSG décroche enfin cette Ligue des Champions tant attendue par le Qatar. C’est finalement la saison dernière que le club de la capitale a atteint le toit de l’Europe, alors même que Kylian Mbappé venait de quitter Paris. Mais voilà que Luis Enrique a réussi à bâtir un véritable collectif au PSG et ça a payé.
« Le PSG a changé de statut »
Pour Télécâble Sat Hebdo, Laure Boulleau a évoqué ce grand changement au PSG grâce à Luis Enrique. L’ancienne joueuse du club de la capitale a alors expliqué : « Le PSG a changé de statut mais pas de philosophie de jeu. Depuis le succès à Liverpool l’an passé, le respect envers le PSG au niveau européen a complètement changé ».
« Mentalement, le PSG a franchi énormément de paliers depuis l’arrivée de Luis Enrique »
« Même avec une équipe amoindrie, les Barcelonais l’ont accueilli avec davantage de stress. Il a inversé la tendance. Mentalement, il a franchi énormément de paliers depuis l’arrivée de Luis Enrique », a continué Laure Boulleau.