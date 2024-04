L'ASSE annonce du lourd pour Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté par Augsbourg à l'ASSE jusqu'à la fin de la saison, Irvin Cardona a accordé un long entretien ce jeudi. Le joueur stéphanois a abordé plusieurs jours, notamment sa relation avec Kylian Mbappé, son ancien coéquipier à l'AS Monaco. Selon l'attaquant, l'actuel joueur du PSG a le niveau pour remporter, un jour, le Ballon d'Or.

Passé par l'AS Monaco au début de sa carrière, Irvin Cardona a eu l'occasion de côtoyer Kylian Mbappé lors de ses débuts sur le Rocher. Malgré la distance, le joueur de l'ASSE a conservé un lien avec la star du PSG. Pour le site Ma Ligue 2, Cardona s'est exprimé sur cette relation.

PSG - Barcelone : Échec total pour Luis Enrique ? https://t.co/U0gDuZO3ya pic.twitter.com/EQaybBb2SD — le10sport (@le10sport) April 12, 2024

Cardona s'exprime sur sa relation avec Mbappé

« Avec Kylian, on arrive toujours à échanger de temps en temps même s’il est très sollicité. C’est toujours un plaisir de revoir les joueurs avec qui on a joué et de voir que ça se passe super bien pour eux ! » a déclaré le joueur prêté par Augsbourg.

« J’espère qu’il ira chercher tout ce qu’il vise »