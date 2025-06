Lamine Yamal - PSG : L'improbable punchline !

Cette saison, la finale de la Ligue des Champions opposait donc le PSG à l'Inter Milan. Une affiche qui a donné des regrets à certains, qui auraient préféré voir le FC Barcelone, éliminé par les Italiens, face aux joueurs de Luis Enrique. Qu'auraient pu faire le club catalan et Lamine Yamal contre le PSG ? Gilles Favard a été très clair à ce propos.

Entre le PSG et l' Inter Milan, ça a donc été une finale de la Ligue des Champions à sens unique. En effet, les Lombards ont connu un naufrage historique qui s'est soldé sur une cinglante défaite (5-0). L 'Inter Milan avait pourtant réussi à éliminer le FC Barcelone de Lamine Yamal au tour précédent, privant alors de nombreux fans de ce qui aurait été la finale rêvée de tous entre les deux meilleures européennes de la saison : le PSG et le Barça. Qu'aurait alors pu donner cette rencontre ? La question a été posée à Gilles Favard , invité de La Baze sur Youtube.

« Quand on me parle du Barça, il faut être sérieux »

Alors que l'addition a été salée pour l'Inter Milan, elle aurait pu être la même pour le FC Barcelone. En effet, interrogé sur cette hypothétique finale face au PSG, Gilles Favard a expliqué : « Je veux bien qu'on parle du Barça. Finale contre le PSG, qui gagne ? 3 derniers matchs du Barça, ils ont pris 10 buts. Vous voulez être champion et vous prenez 10 buts ? Ça n'existe pas. Au football, on ne prend pas de buts. Si vous prenez des buts, vous êtes morts. C'est aussi simple que ça. Quand on me parle du Barça, il faut être sérieux ».