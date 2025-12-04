Lamine Yamal - PSG : L'annonce qui ne va pas plaire à Ousmane Dembélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé remportait l’édition 2025 du Ballon d’Or devant Lamine Yamal (FC Barcelone) et Vitinha. Une récompense sublime pour l’attaquant du PSG, auteur d’une saison exceptionnelle. Si le Français a été élu à l’unanimité, Gérard Piqué estime quant à lui qu’un réel débat existait avec la pépite du Barça.

Le PSG a vu sa saison 2024-2025 être ponctuée de la meilleure des manières en termes de titres individuels. Kang-In Lee a été élu meilleur joueur asiatique, Désiré Doué Golden Boy, Achraf Hakimi Ballon d’Or Africain, et Ousmane Dembélé Ballon d’Or. Pendant un certain temps, un débat a existé entre le Français et Lamine Yamal à ce propos.

« Il avait clairement le potentiel pour gagner le Ballon d’Or » Cependant, alors que France Football a révélé le détail des votes une semaine après le sacre de Dembélé, ce dernier était bien devant le phénomène du FC Barcelone. Mais pour Gérard Piqué, un débat était légitime entre les deux. « Ousmane, j’ai joué avec lui pendant plusieurs années. Le talent qu’il a, c’est naturel, inné. Il est extrêmement rapide et doué techniquement, et oui il avait clairement le potentiel pour gagner le Ballon d’Or », a lancé la légende du Barça au micro de Rothen S’enflamme ce jeudi.