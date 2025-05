La terrible prédiction au PSG...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, l'acte II de ces demi-finales de Ligue des champions se déroulera ce mercredi 7 mai. L'occasion pour les Parisiens de rêver encore plus grand d'un sacre européen à Munich le 31 mai ou bien de revivre les désillusions du passé. Patrick Vieira s'est laissé aller dans la presse anglaise en évoquant un point phare : l'héritage des Invincibles d'Arsenal qui serait remis au goût du jour grâce à un potentiel sacre des Gunners en Ligue des champions.

Et si de vieux démons rendaient visite au Paris Saint-Germain ? En 2019, bien que les hommes de Thomas Tuchel avaient fait le plus dur en s'imposant à Old Trafford sur la pelouse de Manchester United, des Red Devils avec un effectif remanié étaient parvenus à inverser la tendance pendant le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions : défaite 3 buts à 1 et une élimination de la plus grande des compétitions européennes.

«Je suis sûr à 100 % que le groupe de joueurs et le manager savent qu'ils peuvent revenir»

La semaine dernière, le PSG a fait un premier pas vers la finale de la Ligue des champions en s'imposant 1-0 sur la pelouse d'Arsenal, tombeur du Real Madrid au tour précédent (5-1 au cumulé). Les Gunners peuvent largement revenir voire inverser la tendance aux yeux de Patrick Vieira, ex-joueur du club londonien entre 1996 et 2005. « Honnêtement, je crois fermement qu'ils peuvent revenir. Et je suis sûr à 100 % que le groupe de joueurs et le manager savent qu'ils peuvent revenir, il n'y a aucun doute à ce sujet. Ils devront jouer le match parfait à l'extérieur ».

«On se souviendra donc de ce groupe de joueurs autant que des Invincibles»

Lors d'une entrevue accordée au Daily Telegraph, quelques heures avant la deuxième manche de cette demi-finale de Ligue des champions, Patrick Vieira faisait partie de l'équipe des Invincibles d'Arsenal lors de la saison 2003/2004 de Premier League. Selon lui, une victoire finale en Ligue des champions ferait de ce groupe entraîné par Mikel Arteta une aussi grande équipe que la sienne à l'époque.

« Combien de fois Arsenal a-t-il remporté la Ligue des champions ? Zéro. On se souviendra donc de ce groupe de joueurs autant que des "Invincibles" (s'ils gagnent la Ligue des champions) parce qu'ils auront accompli quelque chose de vraiment spécial pour le club de football. Pour moi, ils seraient aussi importants et aussi grands que les Invincibles ».