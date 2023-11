La punchline de Thierry Henry sur le crack du PSG !

Thomas Bourseau

Warren Zaïre-Emery a été surclassé par Didier Deschamps ce jeudi. Capitaine des Espoirs, le milieu de terrain du PSG va connaître son baptême du feu en équipe de France en ce mois de novembre. Des regrets pour Thierry Henry ? Le sélectionneur des Bleuets s’attend à ce qu’il reste chez les A et a lâché une punchline sur son ascension XXL.

C’est officiel, Warren Zaïre-Emery va devenir international français lors de cette trêve internationale de novembre. L’équipe de France disputera ses deux derniers matchs de qualification pour l’Euro en Allemagne face à Gibraltar le 18 et la Grèce le 21, bien que les Bleus soient déjà qualifiés.

«Franchement, j’espère ne pas le revoir»

De par ses prestations avec le PSG et en équipe de France Espoirs, Warren Zaïre-Emery a été appelé par Didier Deschamps qui a annoncé la nouvelle ce jeudi lors d’une conférence de presse. Le sélectionneur de l’équipe de France a même annoncé que le milieu de terrain de 17 ans était un candidat pour une sélection pour l’Euro en fin de saison. Un retour avec Thierry Henry aux Jeux Olympiques de Paris l’été prochain ? Le sélectionneur des Bleuets s’est confié à ce sujet pour L’Équipe . « Si je ne reverrai pas Zaïre-Emery avant les Jeux Olympiques ? Franchement, j’espère ne pas le revoir. Tout simplement. Je pense que c’est de bon augure pour lui et ce serait bien pour l’équipe de France. Encore une fois, c’est à Didier (ndlr Deschamps) le coach suprême de parler de l’Euro, je ne veux pas vraiment m’aventurer là-dessus, j’espère qu’il va pouvoir rester encore une fois le plus longtemps possible ».

«Content d’avoir participé pendant deux minutes trente à son évolution»