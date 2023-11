La prochaine signature du PSG est «incroyable»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison impressionnant, Warren Zaïre-Emery a été convoqué en équipe de France par Didier Deschamps. Le milieu de terrain du PSG, qui s'apprête à prolonger son contrat avec son club formateur, fait d'ailleurs forte impression avec les Bleus comme le souligne Dayot Upamecano en conférence de presse.

Tout va très vite pour Warren Zaïre-Emery. A seulement 17 ans, le jeune milieu de terrain s'est imposé comme un titulaire indiscutable au PSG cette saison. Et ses prestations ont d'abord séduit Thierry Henry qui en a fait son capitaine avec les Espoirs, puis Didier Deschamps qui l'a convoqué en équipe de France pour affronter Gibraltar et la Grèce.

«C'est incroyable»

Et le joueur du PSG fait déjà forte impression en Bleus comme l'explique Dayot Upamecano. « Zaïre-Emery, c'est un joueur qui a la tête sur les épaules, il a déjà fait plus de 40 matchs avec Paris. A son âge, c'est incroyable. Il faut qu'il reste comme il est à Paris et ça va glisser tout seul », assure le défenseur du Bayern Munich.

Zaïre-Emery proche de prolonger au PSG

Et cela tombe puisque, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG va sortir le grand jeu pour prolonger son phénomène. Bien que tout ne soit pas réglé, il ne fait aucun doute que Warren Zaïre-Emery va étendre son bail dans la capitale.