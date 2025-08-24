«La pire chose...» : Le problème qui a dégoûté Luis Enrique et le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vendredi, le Paris SG a remporté son deuxième match de la saison en Ligue 1 contre Angers (1-0) au Parc des Princes, mais l'état déplorable de la pelouse a été vivement critiqué par l'entraîneur Luis Enrique. Un problème qui s’explique par la forte chaleur dans la capitale cet été.

Le PSG a retrouvé le Parc des Princes ce vendredi, face à Angers (1-0), sur une pelouse très loin de ce que l’on a l’habitude de voir dans l’enceinte parisienne. Ce qui n’a pas empêché la bande à Luis Enrique de l’emporter pour son deuxième match en Ligue 1, mais l’entraîneur espagnol n’a pas manqué de souligner ce problème au coup de sifflet final.

« La pire chose, c'est l'état de la pelouse » « La pire chose, c'est l'état de la pelouse. Je ne savais pas que l'état était comme ça et ça a été encore plus difficile. Je dois féliciter mes joueurs parce qu'ils n'ont pas pensé à cet état de la pelouse. On a joué avec confiance et leurs capacités techniques et physiques ont fait qu'on a pu gagner le match », a confié en conférence de presse Luis Enrique, évoquant à plusieurs reprises l’état de la pelouse dans ses réponses. « Cela fait que c'est encore plus difficile d'être efficace », a-t-il indiqué quelques secondes plus tard, avant d’ajouter : « Le feeling avec le ballon avait besoin d'une pelouse en condition et ce n'était pas le cas. Mais en même temps, je dois dire que je suis content de la capacité de mes joueurs à ne pas parler de l'état de la pelouse. Mais je dois en être conscient et parler de ça parce que ça a été quelque chose d'imprévisible pour moi. »