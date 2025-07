La nouvelle choc qui bouleverse le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présents aux États-Unis pour la Coupe du monde des clubs, les joueurs du Paris SG ont appris la mort de Diogo Jota et son frère André Silva jeudi à leur réveil, une nouvelle qui a affecté le groupe de Luis Enrique, et plus particulièrement les internationaux portugais de l’effectif. La délégation parisienne a respecté une longue minute de silence en mémoire des deux hommes, perdant la vie dans un accident de voiture.

Le monde du football pleure la disparition de Diogo Jota, attaquant de Liverpool, et de son frère André, évoluant en deuxième division portugaise. Les deux hommes ont perdu la vie dans la nuit de mercredi à jeudi dans un accident de voiture survenu en Espagne. Les hommages affluent depuis l’annonce de leur décès, une tragédie qui touche particulièrement le PSG.

Les joueurs du PSG choqués à leur réveil Le club de la capitale possède en effet quatre internationaux portugais dans son effectif, évoluant avec Diogo Jota en sélection. Comme on pouvait s’en douter, la nouvelle a choqué le groupe, et plus particulièrement les joueurs de Roberto Martinez, vainqueurs de la Ligue des Nations il y a quelques jours. Luis Campos, conseiller football du PSG, était lui aussi particulièrement affecté par la mort de ses deux compatriotes selon les informations de L’Équipe.