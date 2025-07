PSG : Catastrophe pour Dembélé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la course au Ballon d'Or bat son plein, Ousmane Dembélé semble idéalement placé compte tenu de son excellente saison. Cependant, plusieurs autres joueurs du PSG pourraient le concurrencer à l'image de Vitinha ou encore Achraf Hakimi. Le partage des voix entre Parisiens pourraient donc coûter cher à Ousmane Dembélé.

Alors que le PSG espère toujours conclure sa saison exceptionnelle par un nouveau trophée à la Coupe du monde des clubs, la course au Ballon d'Or peut encore basculer. Et pour cause, Ousmane Dembélé, qui a fait son retour de blessure, peut encore marquer des points face à son principal rival Lamine Yamal n'est pas présent aux Etats-Unis.

Dembélé plombé pour le Ballon d'Or ? Et pourtant, L'EQUIPE rappelle qu'Ousmane Dembélé est confronté à un grand danger dans la course au Ballon d'Or, à savoir le partage de voix avec ses coéquipiers. Et pour cause plusieurs autres joueurs du PSG pourraient priver l'international français ce certains votes précieux. Vitinha ou encore Achraf Hakimi sont également de sérieux candidats à une place dans le top 5 ce qui pourrait handicaper Ousmane Dembélé. Il faut dire que le collectif parisien a brillé cette saison et les journalistes qui votent pourraient être amenés à récompenser le collectif du PSG en votant pour d'autres joueurs que le numéro 10.