Le PSG menacé en direct, personne ne l’a vu venir !

De nouveau champion de France en 2025, le PSG ne connaît plus d’égal en Ligue 1. Depuis l’ère QSI, seuls le LOSC et l’AS Monaco ont réussi à prendre la Ligue 1 aux Parisiens, qui semblent destinés à continuer sur cette lancée. Néanmoins, la nouvelle recrue monégasque Ansu Fati compte bien mettre le club de la capitale en difficulté.

Le mercato s’emballe en France . Si le PSG n’a pas encore dégainé, des clubs comme l’OM , le LOSC , ou encore l’AS Monaco ont déjà renforcé leur effectif. Le club monégasque a notamment bouclé les signatures ambitieuses de Paul Pogba et Ansu Fati . Le second, autrefois considéré comme un crack du football mondial, semble déjà très ravi de s’engager sur le Rocher.

« On est ici pour leur rendre la vie la plus dure »

« Le PSG est une bonne équipe, nous le savons tous. Ils ont été les vainqueurs de la Ligue des Champions. Mais on est ici pour leur rendre la vie la plus dure possible. C’est notre objectif. J’ai des amis, des personnes que j’aime beaucoup au PSG, que ce soit Luis Enrique qui m’a fait débuter au sein de la sélection espagnole et je l’en remercie, ou Ousmane Dembélé avec qui j’ai passé de bons moments au Barça. Je leur souhaite le meilleur, sauf contre nous », conclut Ansu Fati. La saison prochaine risque d’être palpitante en Ligue 1...