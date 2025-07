Cristiano Ronaldo : Les adieux déchirants après le drame

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le monde du football pleure la mort de Diogo Jota, qui a perdu la vie avec son frère dans la nuit de mercredi à jeudi dans un accident de voiture en Espagne. Sur ses réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo a rendu hommage à son coéquipier, totalisant 49 sélections avec le Portugal.

Le monde du foot est sous le choc. Diogo Jota (28 ans), attaquant de Liverpool, a trouvé la mort dans la nuit de mercredi à jeudi dans un accident de voiture à Zamora (Espagne). Selon les informations de l’agence de presse espagnole EFE, un pneu de la Lamborghini du joueur aurait explosé au moment d’un dépassement, provoquant la sortie de route du véhicule qui a pris feu. Son frère André, lui aussi footballeur à Penafiel en deuxième division portugaise, est mort avec lui.

« Je sais que tu seras toujours avec eux » L’émotion est particulièrement forte au Portugal, alors que l’attaquant avait une place importante en sélection, aux côtés notamment de Cristiano Ronaldo, qui lui a rendu hommage ainsi qu’à son frère. « Cela n'a pas de sens, a écrit la star de l’équipe portugaise sur ses réseaux sociaux. Il y a quelque temps à peine nous étions ensemble en équipe nationale, tu venais juste de te marier. À ta famille, à ta femme et à tes enfants, j'adresse mes condoléances et je leur souhaite toute la force du monde. Je sais que tu seras toujours avec eux. Reposez en paix, Diogo et André. Vous nous manquerez à tous. »