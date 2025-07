Officiel - PSG : L’annonce après un terrible drame

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’est une terrible nouvelle pour le monde du football. Âgé de 28 ans seulement, l’attaquant de Liverpool Diogo Jota s’est tué dans la nuit de mercredi à jeudi, lors d’un accident de voiture en Espagne. Endeuillés, de nombreux clubs ont tenu à rendre hommage à l’international Portugais, dont le PSG.

International Portugais aux 48 sélections, Diogo Jota s’est éteint dans la nuit de mercredi à jeudi à 28 ans. Comme l’a révélé en premier le journal MARCA, l’attaquant de Liverpool s’est tué en voiture près de Zamora dans le nord-ouest de l’Espagne, région dans laquelle ce dernier passait des vacances avec son petit frère André, présent à bord du véhicule et décédé tragiquement lui-aussi.

Décès de Diogo Jota à 28 ans

Rapidement, plusieurs clubs ont tenu à réagir, à commencer par les Reds. « Le Liverpool Football Club est bouleversé par le décès tragique de Diogo Jota. Le club a été informé que le joueur de 28 ans est décédé des suites d'un accident de la route en Espagne avec son frère André. Le Liverpool FC ne fera aucun autre commentaire pour le moment et demande que la vie privée de la famille, des amis, des coéquipiers et du personnel du club de Diogo et André soit respectée alors qu'ils tentent de faire face à une perte inimaginable. Nous continuerons à leur apporter tout notre soutien. »