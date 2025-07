Ballon D’Or : Le PSG plombé par Kylian Mbappé ?

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une saison 2024-2025 exceptionnelle, le PSG pourrait voir l’un de ses joueurs récompensés par le Ballon d’Or. Ousmane Dembélé se dégage naturellement pour cette distinction, même si selon certains, Paris n’a pas assez mis en avant son joueur, contrairement au Real Madrid avec un certain Kylian Mbappé notamment. Explications.

En effet, métamorphosé et devenu un véritable patron depuis son repositionnement dans l’axe de l’attaque du PSG , le numéro 10 français est le principal favori pour l’obtention de la précieuse distinction individuelle en septembre prochain. Néanmoins et comme le précise l’Equipe, le PSG doit faire attention à la dispersion des voix sur ce vote, alors que certains joueurs comme Achraf Hakimi ou encore Vitinha se sont eux aussi démarqués cette saison…

Le Real pousse fort pour Mbappé

De plus, le quotidien sportif souligne que le PSG n’a pas tout fait pour mettre en avant Ousmane Dembélé. Si ce dernier est plébiscité par Luis Enrique, le Real Madrid habitué à ce genre de lobby, pousse beaucoup plus fort afin que Kylian Mbappé soit élu Ballon d’Or 2025. Même cas de figure pour le FC Barcelone et Lamine Yamal.