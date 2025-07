PSG : Le coup de pression surprise de Luis Enrique !

La saison est longue, et elle n’est pas encore terminée pour le PSG. La formation parisienne est encore engagé en Coupe du monde des clubs. L’ambiance dans le groupe est d’ailleurs particulièrement joviale. Mais malgré cela et la fatigue qui s’accumule chez les joueurs, Luis Enrique maintient une certaine pression sur son effectif.

La saison n’est pas encore terminée pour le PSG . Vainqueur de la Ligue des champions le 31 mai, le pensionnaire de la Ligue 1 est engagé en Coupe du monde des clubs depuis le 14 juin. Les Rouge-et-Bleu entendent d’ailleurs aller au bout de la compétition, qui se termine le 13 juillet. Pour cela, il faudra d’abord battre le Bayern Munich en quart de finale le 5 juillet. Cette détermination se mêle cependant à une ambiance particulièrement joviale dans le vestiaire. Luis Enrique se montre moins strict, plus serein et farceur envers ses joueurs.

Luis Enrique «ne relâche pas la pression» au PSG...

Le coach de 55 ans garde toutefois une certaine exigence envers son groupe. Comme le rapporte Le Parisien, l’entraîneur du PSG demande à ses joueurs de garder la même motivation et un état d’esprit positif au travail jusqu’à la fin de la Coupe du monde des clubs. « À ce moment-là de la saison, les joueurs sont normalement en vacances. Il essaie donc de transmettre son énergie et de les stimuler mentalement. Il ne relâche pas la pression mais reste attentif et prudent » explique un proche du vestiaire.