Vente OM : La fin est annoncée !

Depuis son arrivée en 2016 à la tête de l’OM, Frank McCourt fait face à de nombreuses rumeurs de vente. Pourtant, le propriétaire américain ne semble pas pressé de céder son club. Jérôme Rothen l’a confirmé en soulignant la stratégie durable et l’investissement personnel de McCourt, bien loin de la démesure financière du PSG.

« C’est possible, mais seulement s’il y a une raison stratégique et s’ils partagent les mêmes valeurs. Ma famille est dans les affaires depuis plus de 130 ans et nous avons des partenariats qui durent depuis des décennies. Ils sont l’une des raisons de notre succès. Je ne suis donc pas contre, mais nous ne cherchons pas activement. »

«Il n’a pas envie de lâcher le club»

Jérôme Rothen, sur les ondes de RMC, a mis fin aux rumeurs de vente de l’OM en expliquant que Frank McCourt ne serait pas vendeur et que sa stratégie mise en place serait la bonne :

« Donc on était là et on se dit que l’argent, il prend ça par-dessus la jambe, et certains ont même sorti qu’il serait pas loin de revendre le club si jamais ça se produisait. Et depuis quelques mois, on s’aperçoit qu’il n’a pas envie de lâcher le club, qu’il met son argent personnel tous les ans, il essaye de trouver une stratégie qui marche. »