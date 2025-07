Frank McCourt : Les «doutes» à l’OM révélés en direct !

Propriétaire de l’OM depuis bientôt dix ans, Frank McCourt a longtemps été critiqué pour sa discrétion. Mais les récents succès du club et sa solidité financière lui valent désormais une toute autre image. Jérôme Rothen est revenu sur les doutes passés autour de l’Américain, aujourd’hui mieux reconnu sur la Canebière.

Frank McCourt a racheté l’OM il y a maintenant presque une décennie, et le propriétaire américain n’a pas toujours eu la cote sur la Canebière. Après une série de mauvais résultats, les supporters de l’OM ont fait part de leur mécontentement et reprochaient au natif de Boston d’être trop distant par rapport au club et pas assez investi. Jérôme Rothen est revenu sur cette période et a évoqué les « doutes » qui planaient autour de Frank McCourt .

«On a eu des doutes parce qu’il y a eu des moments où il n’était pas présent»

Dans son émission Rothen s’enflamme, l’ancien joueur du PSG explique que le propriétaire de l’OM a « manqué de présence » :

« Je pense qu’il est reconnu à sa juste valeur. Il a mis du temps à être reconnu comme ça, avec de l’investissement personnel, il le dit Frank McCourt. On a eu des doutes parce qu’il y a eu des moments où il n’était pas présent, et moi je pars du principe que quand un club t’appartient et que c’est ton argent personnel, il y a des situations, et d’autant plus à Marseille avec la ferveur qu’il y a, soit sur des matchs, soit sur des faits en dehors du terrain, je trouve qu’il a manqué de présence. »