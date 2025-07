Une superstar menace le PSG en public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir écrasé la saison de Ligue 1, le PSG remettra son titre en jeu face à des clubs plus motivés que jamais et qui rêvent de faire tomber les Parisiens. Ce sera notamment le cas de l'AS Monaco, très ambitieux cet été et qui, par le biais de Paul Pogba, annonce clairement la couleur face au PSG.

Après avoir survolé la dernière saison de Ligue 1, le PSG sera forcément attendu au tournant lors du prochain exercice dont il sera l'immense favori. Cependant, plusieurs clubs ont bien l'intention de faire tomber les Parisiens. L'OM en rêve, l'AS Monaco aussi. Le club du Rocher est d'ailleurs très ambitieux lors de ce mercato d'été et a déjà enrôlé Eric Dier, Ansu Fati et bien sûr Paul Pogba dont la signature faire grandement parler. Et l'international français, officiellement présenté aux médias ce jeudi n'a pas manqué de prévenir le PSG pour la saison à venir.

Pogba met la pression sur le PSG... « Je suis un compétiteur. Je n'ai pas envie de jouer pour perdre. Mais il y a des étapes à franchir. J'espère ajouter une touche à ce club qui est présent sur le podium depuis deux ans. Le PSG est peut-être la meilleure équipe d'Europe… C'est un bon challenge. On est venu ici pour gagner », a lancé l'international français en conférence de presse.