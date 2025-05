La masterclass du PSG avec les haters !

Malgré les difficultés de la première partie de saison, le PSG peut réaliser un quadruplé historique en remportant à la fois le Trophée des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions. D'après Pierre Ménès, le club de la capitale peut remercier Luis Enrique, qui a réussi à renverser la vapeur et à faire plier les détracteurs.

«Il a réussi à mettre tout le monde d'accord»

Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a affirmé que le PSG pouvait entrer dans la légende grâce à Luis Enrique. D'ailleurs, le coach espagnol a réussi l'immense exploit de faire plier les détracteurs de son équipe. « Après un début de saison poussif en championnat, et très compliqué, voire même désespéré, en Ligue des Champions, il a réussi le tour de force d’inverser la situation, et surtout de mettre tout le monde d’accord, et aujourd’hui faire quasiment l’unanimité. Même les gens qui détestent le PSG sont obligés de reconnaître que ce PSG offre quand même une qualité de jeu collectif hors normes. Lui, en étant plus serein et recevant moins de questions désagréables, s’est plus ouvert et est devenu plus sympathique. Il a réussi à transformer son équipe, mais il a aussi réussi à améliorer grandement sa communication et son image », s'est enflammé Pierre Ménès.