Kylian Mbappé, le troll sur Instagram !

Entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, l'histoire d'amour s'est terminée l'été dernier après sept années de collaboration et l'envie d'aller gagner la Ligue des champions et le Ballon d'or au Real Madrid : deux trophées qui lui échappaient au PSG. Cependant, Ousmane Dembélé serait susceptible de rafler les deux cette année. De quoi inspirer une caricature cocasse sur la situation.

En 2023, Kylian Mbappé avait partagé un ressenti qui en disait long sur sa pensée concernant le PSG : si son avenir était lié à la Ligue des champions, il serait parti loin du PSG. C'est finalement ce qu'il a fait en signant un contrat de cinq saisons au Real Madrid l'été dernier.

«La Ligue des champions ? Je suis dans le meilleur club pour ça. (...) Il me reste le Ballon d’or»

En interview pour Clique X avec Mouloud Achour en décembre dernier, Kylian Mbappé étalait ses objectifs personnels et collectifs au Real Madrid et avec l'équipe de France. « La Ligue des champions ? Je suis dans le meilleur club pour ça. Il me reste bien sûr des trophées. L’Euro avec l’équipe de France, j’aurais voulu les JO mais je n’ai pas pu les faire à Paris. Mais pourquoi pas faire les JO un jour. Les trophées individuels, c'était un rêve quand j’étais petit, mais maintenant c'est un objectif. (…) J’ai remporté quasiment tous les trophées individuels. Il me reste le Ballon d’or ». Néanmoins, le Real Madrid a été éliminé de la Ligue des champions en quart de finale et pourrait perdre la Liga face au FC Barcelone qui lui a déjà chipé la Coupe du roi.

La caricature entre Mbappé et Al-Khelaïfi : «Nasser, snif, pitié. Je veux revenir à la maison !»

Ce qui signifie que pour ce qui est du Ballon d'or et de la Ligue des champions, Kylian Mbappé devrait se montrer encore un peu patient lorsque son ami Ousmane Dembélé est en finale de C1 avec le PSG et se trouve être le favori des bookmakers anglais pour l'édition 2025 du Ballon d'or. De quoi inspirer une caricature sur Instagram de Keums7 partagée en Story par le vidéaste Mohamed Henni. Dans ladite caricature, on peut voir Kylian Mbappé tenir le discours suivant à Nasser Al-Khelaïfi :

« Nasser, snif, pitié. Je veux revenir à la maison ! Je te fais un bon prix ! D'accord ? ». Le président du PSG a recalé avec philosophie cette proposition fictive de Mbappé : « Désolé, ici c'est : « Pas de retour après ouverture » ». Désespérée, la caricature de Kylian Mbappé a interrogé Ousmane Dembélé sur le Ballon d'or : « Snif, Ousmane, tu ne vas pas me prendre mon Ballon d'or quand même ? », le champion du monde tricolore ne l'a pas contredit : « Euh... ». Une scène qui relève de l'imaginaire qui a bien fait rire Mohamed Henni. Le supporter de l'OM a rédigé un : « Touché, coulé » en Story. Le rapport de forces pourrait donc tourner le 31 mai prochain à Munich.